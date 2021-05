Região Celeiro deve ter chuva e queda na temperatura a partir desta terça-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Segundo informações da MetSul Meteorologia, a região Celeiro deve ter chuva nesta terça-feira (11). A instabilidade será acompanhada de uma massa de ar polar que deve derrubar sensivelmente a temperatura nos próximos dias.

A chuva deve ser passageira e o tempo deve apresentar melhora já na noite de hoje com a queda brusca na temperatura, com mínimas abaixo dos 10ºC.

A temperatura na madrugada ficou o redor dos 14ºC na região, e não deve passar dos 18ºC no período da tarde de hoje. As mínimas desta terça-feira devem ser registradas no período da noite.

Com a chegada da massa de ar polar, o tempo firma e o sol deve aparecer entre quarta, quinta e sexta-feira. A temperatura mínima deve cair ainda mais, ficando abaixo dos 5ºC.

A previsão da MetSul Meteorologia é de formação de geada na região Celeiro entre a quinta e sexta-feira.

Fonte: MetSul Meteorologia

