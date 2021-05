Compartilhar Pin 0 Compart.



Vaga para uma babá para trabalhar na cidade de Tenente Portela. Necessário ser maior de idade e ter disponibilidade para posar no emprego. Trabalho formal com carteira assinada e todos os benefícios do trabalhador.

Interessados devem entrar em contato pelo telefone (55) 99707-8706. Contratação imediata.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Falar com Débora Abitzrender

Curtir isso: Curtir Carregando...