Caminhão de transporte de leite fica atravessado na cabeceira da ponte do Rio Guarita

Foto: Maicon Ferreira | Rádio Avenida FM

Um caminhão de transporte de leite ficou atravessado na cabeceira da ponte do Rio Guarita, entre os municípios de Dois Irmãos das Missões e Redentora. Conforme informações colhidas no local, o condutor derrapou nas pranchas de madeira e saiu do trilho. O fato ocorreu por volta das 05h30m desta terça-feira, 11.

O veículo foi retirado da RS 330, próximo das 11h, após a transferência de mais de 6 mil litros de leite até um outro caminhão tanque e com o auxílio de uma máquina da Secretaria de Obras do município de Dois Irmãos das Missões.

O trafego de veículos no local chegou a ficar interrompido por mais de uma hora, principalmente para caminhões e carros de grande porte. A Ponte do Rio Guarita é a principal ligação dos municípios de Erval Seco e Dois Irmãos das Missões com a região Celeiro. Neste trecho caminhões, ônibus e máquinas agrícolas transitam com cuidado devido a precariedade da estrutura da ponte. A construção de nova ponte vem sendo discutida a anos pelas autoridades locais com o governo do estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Rádio Avenida FM

