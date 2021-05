18 dias após perder a mãe, vereador de Barra do Guarita perde o Pai para a Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Barra Guarita registrou dois novos óbitos em decorrência da Covid-19. Uma das vítimas faleceu no último sábado e a outra na noite desta terça-feira (11), ambas do sexo masculino.

A vítima desta terça-feira (11), é o pai do vereador Marcinho (PT), Vilimar Concenski de 70 anos, que estava internado na UTI-Covid do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Vilimar já foi vereador no município de Barra do Guarita. Marcinho já havia perdido a sua mãe para a Covid-19 no dia 23 de abril.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Barra do Guarita chega a cinco vítimas pela doença. Há dez casos ativos de Coronavírus e três casos suspeito aguardando resultado laboratorial. O município apresenta ainda duas internações em decorrência da Covid-19.

O município emitiu nota de pesar e decretou luto oficial. Confira a nota na íntegra:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do munícipe Vilimar Cocenski, vítima de complicações causadas pelo Coronavírus. Seu Vili, como era conhecido, foi vereador em nosso município e é pai do vereador Márcio. Sofremos por mais essa perda, nos solidarizamos com os familiares e desejamos as mais sinceras condolências. Por esse motivo, nosso município está em Luto Oficial por 3 dias. Que Deus conceda uma boa passagem ao amigo Vili e conforte a todos os familiares.

Curtir isso: Curtir Carregando...