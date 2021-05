Tenente Portela começa a imunizar trabalhadores da educação

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Tenente Portela

Na manhã desta segunda-feira, 10, Tenente Portela deu início a vacinação dos trabalhadores da educação. Nesta fase estão sendo imunizados contra a Covid, professores e monitores da faixa etária de 40 a 59 anos de idade que atuam na educação infantil e na educação especial. A vacina também está sendo disponibilizada para motoristas do transporte escolar e trabalhadores que desempenham suas funções como vigias, serviços gerais e domésticas nos educandários.

As secretárias de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori; e de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes; acompanharam o início dos trabalhos. As duas primeiras escolas contempladas foram a Doce Infância e a Arcelino Soares Bueno, ambas localizadas no bairro Operário. Ao longo do dia os demais educandário da rede municipal receberão a visita da equipe da Secretaria de Saúde.

A vacinação dos trabalhadores da educação ocorre em paralelo aos grupos de comorbidades, cuja aplicação das doses segue ocorrendo na ESF 02 (postão). A programação da Secretaria de Saúde prevê que a cada nova remessa de doses enviadas ao Município, ocorrerá uma avaliação técnica da quantidade que será possível destinar ao segmento escolar.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO:

A campanha contemplará as escolas da rede municipal e estadual. A primeira etapa teve início nesta segunda-feira, 10. As datas das demais etapas será oportunamente confirmada.

1ª etapa – Professores e monitores da faixa etária de 40 a 59 anos de idade que atuam na educação infantil e na educação especial, motoristas do transporte escolar, vigias, serviços gerais e domésticas.

2ª etapa – Professores da faixa etária de 40 a 59 anos de idade que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental;

3ª etapa – Professores da faixa etária de 40 a 59 anos de idade que atuam nas séries finais do ensino fundamental;

4ª etapa – Professores da faixa etária de 40 a 59 anos de idade que atuam no ensino médio.

Cumprida estas etapas, a vacinação avançará para as demais faixas etárias, possivelmente de 30 a 39 anos de idade, seguindo a mesma ordem, e assim sucessivamente.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

