PRF atende acidente com morte em Panambi

Por volta das 19h20 de domingo (09), no km 411 da 285, em Panambi, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente com um automóvel. O condutor morreu no local.

Agentes da PRF foram acionados para o atendimento de um acidente na BR 285. No local verificaram uma saída de pista de um Clio emplacado em Panambi, que após sair da pista colidiu com uma árvore na faixa de domínio.

O motorista, 36 anos, que morreu no local, não fazia uso do cinto de segurança.

Fonte: PRF

