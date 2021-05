Obituário – Crissiumal decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-vereador

Fica declarado “LUTO OFICIAL”, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2.021, em todo território do Município de Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul, em homenagem póstuma à memória do ex-Vereador, Senhor RUDY INÁCIO MALDANER.

A irreparável perda do ex-Vereador por três mandatos do Município de Crissiumal, Senhor RUDY INÁCIO MALDANER, ocorreu no dia 09 de maio do corrente ano, na cidade de Iraí.

Em sua longa vida pública, colaborou muito com o Município de Crissiumal, sendo um dos grandes pilares da Educação no Município.