Morre segundo motociclista envolvido em acidente em Frederico Westphalen

O segundo motociclista envolvido em um acidente na manhã desta segunda-feira, 10, teve a sua morte confirmada pela Polícia Civil.

O Hospital Divina Providência confirmou que a vítima estava internada na casa de saúde, porém, não revelou detalhes sobre as causas da morte.

A ocorrência foi registrada na ERS-150, entre Frederico Westphalen e Caiçara. De acordo com informações da Brigada Militar, as duas motocicletas teriam colidido frontalmente, resultando na morte de um dos condutores, ainda no local.

Fonte: Jornal Folha do Noroeste

