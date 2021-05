Após ataque Hacker Portal do Tribunal de Justiça do RS volta a operar

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Portal do Tribunal de Justiça do RS voltou a operar normalmente na tarde desta segunda-feira, 10 de maio. A fase é de restauração, portanto, ainda pode haver instabilidade eventual e alguns links podem estar indisponíveis.

A área técnica do TJRS segue trabalhando para o restabelecimento pleno do acesso aos serviços e sistemas com brevidade. Para consultar as plataformas recuperadas, bem como as normativas publicadas no período de instabilidade dos sistemas acesse: htpp://www.tjrs.jus.br

O ataque atingiu cerca de 18 mil computadores. A Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) está desde o dia 28 de abril, quando começou o ataque, em contato com o pessoal de Tecnologia de Informática e do Núcleo de Inteligência do TJ. O delegado André Anicet, responsável pelo caso, destaca que este documento vai ser fundamental para buscar a identificação dos suspeitos.



Tribunal de Justiça do RS com informações de GaúchaZH

