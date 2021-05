Compartilhar Pin 0 Compart.

Reprodução

Imperfeita perfeição

Que acolhe a vida nos braços

E constrói no coração

O mais forte dos laços.

E a felicidade ao alcance

Faz morada num abraço

Num sorriso, num olhar,

Sou fortaleza de aço.

E mesmo que o tempo passe

Esse amor tem seu compasso

Raízes que não se explicam

Amor do tamanho do espaço!



Marlene Staub – Portela Online

