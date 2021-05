Pedestre morre ao ser atingido por veículo na ERS330 em Miraguaí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um atropelamento na madrugada deste domingo, 9 de maio, resultou na morte de um pedestre na ERS-330, em Miraguaí.

De acordo com informações apuradas pelo site Portela Online, um índio de 26 anos, que caminhava pela rodovia entre o distrito de Tronqueiras e a cidade por volta das 1h45, foi atingido por um veículo que fugiu do local do acidente.

O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

A Brigada Militar isolou o local e orientou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual que registrou a ocorrência e deve encaminhar o caso para a Polícia Civil investigar e tentar descobrir quem é o autor do atropelamento.

A vítima ainda não foi identificada.

