Homem é preso por dirigir embriagado no centro de Tenente Portela

Foto: Divulgação/Brigada Militar

Na noite de sexta-feira (07/05), na Av. Luis Carlos Prestes em Tenente Portela, a Brigada Militar foi informada de um acidente de trânsito. Ao chegar no local os policiais militares do 7º BPM constataram que um veículo Ford/Belina encontrava-se sobre o canteiro central da via.

Foi constatado pelos brigadianos que o condutor, apresentava visíveis sinais de embriaguez e estava com a CNH cassada.

O condutor, um homem de 61 anos de idade, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e o veículo apreendido ao pátio do guincho.

Brigada Militar

