Tenente Portela já aplicou mais de 7.700 doses da vacina contra a Covid-19

Foto: divulgação do Governo Federal

Com uma população estimada em 13.538 habitantes, Tenente Portela já aplicou 7.742 duas doses da vacina contra a Covid-19. Das doses aplicadas, 4.697 porteleses receberam a primeira dose e 3.045 já recebam a segunda dose da vacina. Tenente Portela recebeu até o último boletim divulgado pela secretaria de saúde do município, 8.857 doses.

O município começou a vacinar com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, também as pessoas com comorbidades. A aplicação será no ESF 2 (Postão).

Poderão receber a vacina pessoas com Síndrome de Down. Gestantes e puérperas independente da condição pré-existente. Com doença renal crônica em terapia (diálise). Com comorbidades de 40 anos a 53 anos de idade. Com deficiência permanente, cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada, na faixa etária de 40 anos a 54 anos de idade.

Todos devem levar a carteira de vacinas. Pessoas com comorbidades deverão apresentar atestado médico.

Dentro do cronograma de vacinação foi lançado um pedido solidário para quem desejar, pode levar alimentos não perecíveis para adoção.

