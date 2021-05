Homens são presos por tráfico de drogas em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na noite de quinta- feira, 06 de maio, Policiais Militares da Força Fática do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira da Brigada Militar durante ação conjunta com a Polícia Civil ( DRACO ), efetuaram cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Julio de Oliveira em Santa Rosa. Na ação os policiais apreenderam 1, 020 kg de cocaína, 1,020 Kg de crack, 135 gramas maconha,

01 revólver calibre 32 com 05 munições, 02 balanças de precisão, 09 telefones celulares e R$ 2.338,00 reais.

Um indivíduo de 19 anos foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

E na madrugada desta sexta- feira, 07 de maio, Policiais Militares da Força Fática do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira da Brigada Militar prenderam um indivíduo no bairro Sulina em Santa Rosa.

Após informações os policiais abordaram um homem, em revista pessoal foram apreendidos 3,4 gramas de crack, R$ 219,00 reais e um celular.

Diante do fato foi dado voz de prisão e encaminhado a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

Fonte: Brigada Militar

