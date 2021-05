Homem de 61 anos é o 51º óbito por complicações decorrentes da Covid-19 em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Três Passos confirmou na manhã desta sexta-feira (07), o 51º óbito de paciente em decorrência de complicações pela Covid-19. A vítima é um homem, de 61 anos de idade. Ele testou positivo, após realizar exame em laboratório particular, no dia 15 de abril. Internou no dia 20 de abril, mantendo-se hospitalizado até o dia 29. Porém, no dia 30 de abril teve que retornar. No dia 5 de maio, foi removido para a UTI geral do hospital, pois já havia passado o período dos 14 dias da data em que ele havia testado positivo, e acabou vindo a óbito nesta sexta-feira.

Ele possuía como comorbidade, doença cardiovascular crônica, e o atestado de óbito relata como uma das causas, as complicações advindas da infecção pelo novo coronavírus.

A vítima está sendo velada na capela da Funerária Schneider, em Três Passos. Cerimônia de corpo presente será às 14h desta sexta-feira e, logo após, o corpo será transladado para cremação no crematório Dom José, em Santa Rosa.

Neste momento, Três Passos está com 23 casos ativos de Covid-19, 35 pacientes aguardando resultado laboratorial e quatro internações, sendo uma na UTI/Covid e três internações na Ala Covid do Hospital de Caridade.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

