Brigada Militar apreende bebidas de origem estrangeira em Tiradentes do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

No inicio da madrugada desta sexta-feira, 7 de maio, na BR 468 – km 123, em Tiradentes do Sul foram apreendidas 680 garrafas de bebidas estrangeiras sem desembaraço aduaneiro. Os Policias Militares do 7º BPM realizaram a abordagem de uma VW/saveiro constatado que o produto carregado na caçamba do veículo e em reboque anexo era de origem Argentina, sem desembaraço aduaneiro, configurando crime de descaminho.

Dois homens foram detidos e apresentados na Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo. A mercadoria e o veículo foram apreendidos ficando a disposição da Receita Federal do Brasil.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

7º BPM

Curtir isso: Curtir Carregando...