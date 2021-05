RS mantém regiões em bandeira vermelha; novo modelo entra em vigor no dia 15, diz governo

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quinta-feira (6), que será mantida a bandeira vermelha em todas as regiões do estado até o dia 14. O novo sistema de distanciamento, com medidas de restrição contra a disseminação do coronavírus, entrará em vigor no dia 15. O modelo irá substituir o decreto de distanciamento controlado, adotado há quase um ano.

A cogestão, na qual municípios e regiões podem definir regras mais flexíveis, continua suspensa.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A previsão de lançamento do novo decreto era para 10 de maio. Segundo o Palácio Piratini, a nova data foi definida para ampliar o tempo de debate sobre as regras. Na sexta (7) e no sábado (8), o modelo será apresentado para prefeitos e deputados em reuniões virtuais.

Até terça-feira (11), as autoridades poderão enviar sugestões para o Gabinete de Crise. As regras devem ser, enfim, apresentadas na quinta (13), passando a valer a partir da 0h de sábado (15).

Em um estudo preliminar, discutido internamente pelo governo, o Gabinete de Crise sugeriu a substituição do sistema de bandeiras de acompanhamento semanal por painel de indicadores com acompanhamento diário.

O Executivo fixaria restrições mínimas para todo o estado, enquanto as regiões e os municípios poderiam ajustar protocolos de atividades.



Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...