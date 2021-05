PRF apreende carga de bebidas ilegais em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Na tarde de quarta-feira, 5, na BR 285, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 264 garrafas de vinho sendo transportadas em um carro. Elas entraram no país ilegalmente.

Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização na rodovia, com a participação do setor de inteligência da PRF, quando abordaram um Santana, com placas de São Borja, e um reboque, com possível ilícito.

Ao vistoriarem o carro, os PRFs encontraram no porta-malas e no reboque 198 litros de bebidas de origem estrangeira, que foram introduzidas ilegalmente no Brasil. As bebidas, avaliadas em R$ 15.000,00, foram carregadas em Porto Mauá e seriam levadas até Porto Alegre.

O motorista do veículo, 56 anos, de São Borja, teve as bebidas e o veículo apreendidos e responderá pelo crime de descaminho, além do procedimento fiscal junto à Receita Federal.

Portela Online com informações da PRF

