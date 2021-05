Dentro do Jogo: Dever de casa cumprido

Compartilhar Pin 0 Compart.

Depois de estrear com uma derrota o Inter partiria para dois jogos em casa e seu maior dever era vencer. Não só venceu como goleou e contou com boas atuações.

No grupo os fortes candidatos à classificação são Internacional e Olimpia, duas fortes equipes. Contra os paraguaios o colorado demonstrou desempenho, tendo ótima atuação coletiva e algumas individuais.

Um Inter que mesmo com seus altos e baixos quando é preciso está correspondendo. O jogo mais posicional de Ramírez faz com que o adversário fique envolvido e não consiga jogar.

Um sistema que facilita fazendo com que a bola seja bem trabalhada e chegue com mais qualidade no ataque. Os seis gols do Inter saíram de jogadas bem trabalhadas e na bola área que esta sendo um ponto forte na equipe.

Taison reestreia mostrando que é o novo 10 e que acrescentará mais qualidade para o Internacional. Foi mais uma atuação de gala do colorado, que agora pensa na semifinal do Gauchão, onde terá que reverter o resultado, se repetir a atuação que fez contra o Olimpia não terá dificuldades para conseguir.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

