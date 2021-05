Bebê que sobreviveu a ataque em creche de Saudades, deixa a UTI

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação da família

O bebê, que ficou ferido durante o ataque a cheche Aquarela no município de Saudades, no Oeste catarinense, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada pelo HRO – Hospital Regional do Oeste de Chapecó no início da noite de quarta-feira, 05.

O quadro de saúde de Henrique Hubner de 1 ano e 8 meses, é estável e ele segue em recuperação. O pai do menino, Diego Hübler, pediu orações para as famílias das vítimas, pouco antes do filho deixar a UTI do HRO de Chapecó.

No ataque da última terça-feira, três crianças, uma professora e uma agente educacional foram mortos por um jovem de 18 anos. As vítimas foram veladas e sepultadas com muita comoção no cemitério de Saudades nessa quarta-feira.

Portela Online

