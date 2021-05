Acidente de trânsito com vítima fatal na ERS 324 entre Marau e Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: João Victor – Rádio Uirapuru

Foi registrado na manhã desta quinta-feira (06), um grave acidente com vítima fatal na ERS 324 no KM 206, entre Marau e Passo Fundo. Colisão entre uma S-10 com placas de Passo Fundo e um cavalinho de Caminhão VW placas padrão Mercosul, deixou o condutor da camionete em óbito no local. O condutor do caminhão foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor de Marau para atendimento.

As causas do acidente serão apuradas, mas testemunhas afirmam que um veículo reduziu a velocidade para acessar uma via lateral a rodovia, fazendo com que o condutor da carreta fosse para a pista contrária para evitar a colisão traseira, mas colidiu de frente com a S-10 que vinha no sentido contrário.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O trânsito está em meia pista e não há previsão de remoção dos veículos que estão sobre a ERS 324.

Fonte – Rádio Uirapuru

Curtir isso: Curtir Carregando...