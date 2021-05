Vítimas do ataque a creche Aquarela de Saudades SC serão veladas juntas nesta quarta-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Prefeitura Municipal de Saudades informou na noite desta terça-feira (04), o horário do velório coletivo das vítimas da creche Aquarela, que ocorrerá no Módulo Esportivo do município. Serão veladas juntas, Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses. Além das crianças serão veladas a professora Keli Adriane Aniecevski de 30 anos e a agente educacional Mirla Renner, de 20 anos.

A Celebração Religiosa será as 9h da manhã nas dependências do Parque de Exposições Theobaldo Hermes – Módulo Esportivo Saudades-SC, sito Rua Vereador Ivo Stulp – Laje de Pedra, Saudades – SC, 89868-000, entrada em frente ao Corpo de Bombeiros Municipal.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A Missa de corpo presente será realizada pelo Bispo Dom Odelir José Magri da Diocese de Chapecó-SC e Pe. Armando Grützmann MSF – Pároco.

Os sepultamentos dar-se-ão após a Celebração da Santa Missa no cemitério Municipal.

Portela Online – Foto: Prefeitura de Saudades

Curtir isso: Curtir Carregando...