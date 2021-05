Velório de vítimas de atentado em creche de Saudades reúne amigos e familiares

Compartilhar Pin 0 Compart.

O velório das cinco vítimas mortas no atentado à escola infantil Pró-Infância Aquarela em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, começou por volta das 23h de terça-feira, 04, no Parque de Exposições Theobaldo Hermes, onde funciona o ginásio da cidade. Por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira, 05, familiares e amigos dos mortos fizeram uma pequena celebração. Às 9h, está prevista uma missa de corpo presente no local.

Segundo a prefeitura, o sepultamento ocorre às 10h, logo após a missa. Do ginásio, os corpos serão levados ao Cemitério Municipal de Saudades.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Quem são as vítimas

Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, era professora e dava aulas na unidade havia cerca de 10 anos

Mirla Renner, de 20 anos, era agente educacional na escola

Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses

Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

Uma professora da escola, que não estava na unidade no momento do ataque, disse que, segundo relatos, funcionárias esconderam os bebês quando o assassino começou o ataque.

O que se sabe até agora:

Um homem de 18 anos invadiu a escola Aquarela com duas facas às 10h de terça, 04.

A creche fica na cidade de Saudades (SC), 600km de Florianópolis, e atende crianças de 6 meses a 2 anos.

20 crianças estavam no local sob os cuidados de 5 professoras.

A primeira pessoa que o assassino atacou foi a professora Keli Adriane Aniecevski. Mesmo ferida, ela correu para uma sala, onde estavam quatro crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos.

O homem chegou até a sala e continuou os ataques, matando Keli e três crianças. Mirla chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Veja quem são as vítimas.

Todas as vítimas foram atingidas com, pelo menos, cinco golpes de facão.

O assassino tentou entrar em todas as salas da creche, mas professoras conseguiram se trancar e proteger as crianças.

Na casa do assassino, a polícia encontrou R$ 11 mil e duas embalagens de facas novas.

A única sobrevivente ao ataque é uma criança de 1 ano e 8 meses, que está na UTI.



Portela Online com informações do G1/SC e Foto: Marina Dalcastagne/NSC TV

Curtir isso: Curtir Carregando...