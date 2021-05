HRO de Chapecó divulga estado de saúde de bebê ferido em Saudades

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã desta quarta-feira (05) o Hospital Regional do Oeste (HRO) divulgou um boletim de atualização do estado de saúde do bebê, sobrevivente do ataque em uma creche em Saudades e do jovem autor dos fatos, Fabiano Kipper Mai, 18 anos.

De acordo com o boletim, a criança, de um ano e nove meses (1 ano e 09 meses) está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, estável. Já o estado de saúde do jovem, ele está sedado, em recuperação após ter sido submetido à cirurgia.

Ainda segundo o hospital, o próximo informe sobre o estado de saúde das vítimas será divulgado às 18h00 – salvo alguma mudança que justifique outra atualização.

