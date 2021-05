Brigada Militar recebe viaturas para Região Celeiro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã de terça-feira (04/05) na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, o 7º BPM recebeu cinco novas viaturas que serão utilizadas no Policiamento Ostensivo. Os municípios contemplados são Barra do Guarita, Bom Progresso, Esperança do Sul, Chiapetta e Tiradentes do Sul.



As viaturas são do modelo Renault Duster e semiblindadas, algo inédito para a segurança dos policiais militares na história do 7° BPM.

Portela Online com informações da Brigada Militar

