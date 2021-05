Brigada Militar prende mulher por receptação e apreende adolescente por furto em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde de terça-feira, 04 de maio, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira prenderam uma mulher por receptação e um adolescente por furto no bairro Cruzeiro em Santa Rosa. Após informações os policiais abordaram um adolescente com as características do autor do furto ocorrido nesta manhã, indagado disse que havia efetuado o furto e vendido os objetos para uma mulher. Após buscas os policiais localizaram a mulher, a qual informou ter pago R$ 30,00 reais por 01 IPad Apple e 01 Notebook Acer, sendo os objetos furtados apreendidos.

Diante dos fatos a mulher foi presa, o adolescente apreendido e encaminhados a Delegacia de Polícia para os demais procedimentos.

Portela Online com informações da Brigada Militar

