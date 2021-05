Homem é preso por furto em Miraguaí

Compartilhar Pin 0 Compart.

No início da noite de segunda-feira, 03 de maio, Policiais Militares do 7º BPM realizavam patrulhamento pelo centro de Miraguaí quando perceberam movimento incomum em um estabelecimento comercial.

Homens carregavam objetos do interior da loja para uma Fiat/Strada. No local foi constado que um funcionário vendeu objetos da loja para terceiros sem autorização do proprietário e ainda subtraiu o dinheiro recebido pela venda, alegando que não teria recebido os valores.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O funcionário foi preso em flagrante sendo conduzido a Delegacia de Polícia e posterior encaminhado ao sistema prisional.

Portela Online com informações da Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...