Expansão física do Sicoob leva a instituição ao segundo lugar no ranking do BC

Ampliando fortemente a sua presença física, em paralelo com a expressiva evolução no relacionamento digital, o Sicoob, que recentemente conquistou o 3º posto no ranking, passou, em dezembro de 2020, para o segundo lugar na escala de instituições financeiras que mais reúnem pontos de atendimento físico no Brasil. Com 3.480 unidades, o sistema cooperativista permanece atrás apenas do Banco do Brasil, que detém 4.380 agências.