Defesa Civil emite alerta de temporais isolado em áreas do Oeste e Noroeste do RS

A Defesa Civil RS está emitindo alertas conforme avanço do sistema que indica condições de temporais com ventos em forma de rajadas e granizo isolado em áreas do Oeste e Noroeste gaúcho nas próxima 6h.

