Brigada Militar de Barra do Guarita receberá viatura nova

O grupamento da Brigada Militar de Barra do Guarita receberá uma viatura zero quilômetro nos próximos dias. A informação foi extra-oficialmente confirmada, pelo Soldado Ubirajara, comandante da Polícia Militar de Barra do Guarita.

O governo do Estado entrega na manhã desta terça-feira, 04 de maio, 107 viaturas semiblindadas, 112 motocicletas e dois ônibus, todos zero-quilômetro, para a Brigada Militar.

A chegada da nova viatura para Barra do Guarita será anunciado de forma oficial pelo comando do 7° Batalhão de Polícia Militar com sede em Três Passos, nos próximos dias.

O veículo que a guarnição de Barra do Guarita receberá, será uma Renault Duster

O comandante Ubirajara ressalta que a vinda dessa viatura se dá graças ao empenho do comando do 7°BPM.

