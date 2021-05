BM apreende eletrônicos e bebidas de origem de descaminho em Campo Novo

Compartilhar Pin 0 Compart.

No início da noite de ontem, 03 de maio, no km 73 da BR 468, em Campo Novo, policiais militares do 7º BPM realizaram a apreensão de eletrônicos e bebidas de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

A mercadoria estava em um veículo GM /Cruze. No interior do veículo foram encontradas 48 garrafas de vinho e 129 itens entre celulares, acessórios para celulares, componentes eletrônicos e periféricos de informática. As mercadorias foram apreendias e encaminhadas à Receita Federal do Brasil.

Portela Online com informações e foto da Brigada Militar

