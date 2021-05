Sicredi inaugura agência em Tunápolis/SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Raízes RS/SC/MG, uma das 109 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou, no dia 03 de maio, sua primeira agência em Tunápolis/SC.

A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade e reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis.

Localizada na rua João Castilho, número 258, a agência Tunápolis tem cerca de 280 metros quadrados. O ambiente interno foi pensado para oferecer conforto, proximidade e interação entre os associados. Guarda-volumes estão disponíveis no autoatendimento para facilitar a mobilidade dos associados.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.

Para Leandro Jose Arnt, gerente da agência, “nossa maior alegria é estar realizando a entrega da nossa agência para Tunápolis. Chegamos ao município com o propósito de trabalhar pelo desenvolvimento econômico e social das comunidades, realizando os planos e sonhos dos nossos associados e ajudando a construir uma sociedade mais próspera”.

Por conta do atual momento, o horário de atendimento na agência será de segunda a sexta-feira, das 09h às 10h para os grupos de risco e das 10h às 15h para demais públicos, sempre atentando para as normas e medidas preventivas do Ministério da Saúde e demais órgãos oficiais.

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados nesse momento de pandemia, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).

