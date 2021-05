Moradia utilizada como depósito de recicláveis incendeia no centro de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma moradia utilizada como depósito de recicláveis incendiou na noite deste domingo, 2 de maio, no centro de Tenente Portela. Ainda não obtivemos informações se o local tinha licença para a atividade.

De acordo com informações coletadas pelo site Portela Online no local, o incêndio pode ter iniciado em um fogão a lenha. Conversamos com os moradores, mãe e filho, que disseram não estarem em casa quando as chamas iniciaram. Eles moram a 32 anos no local ao lado da Hotel Aracê e Terra Nova Tintas.

O Hospital Santo Antônio e Hotel Aracê ficaram tomados pela fumaça tóxica produzida pelas chamas. A moradia estava repleta de garrafas pet e outros recicláveis que tornaram o controle das chamas mais complicada para os bombeiros.

Voluntários, Corpo de Bombeiros de Tenente Portela e Três Passos, além da Brigada Militar auxiliaram no combate ao incêndio.

