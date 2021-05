BM prende autor de furtos em Frederico Westphalen e recupera motocicletas em Tenente Portela e Miraguaí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Após um trabalho minucioso dos agentes de inteligência, policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar, prenderam na manhã desta segunda-feira (03), o autor dos últimos furtos de motocicletas na cidade de Frederico Westphalen.

O suspeito que tem 30 anos de idade, foi preso em flagrante tentando furtar outra motocicleta quando foi interceptado pelos policiais do 37ºBPM, sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia para registro.

Após informações trocadas entre os policiais militares e o empenho do efetivo do 7º BPM, foram localizadas nas cidades de Miraguaí e Tenente Portela, duas motocicletas furtadas no mês de abril na cidade de Frederico Westphalen.

Portela Online com informações e fotos da Brigada Militar

