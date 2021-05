Três Passos zera o número de casos suspeitos por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Três Passos encerra a semana com 29 casos ativos de coronavírus. Nas últimas 24 horas foram três novos casos positivos diagnosticados, e oito pacientes considerados recuperados da doença.

A boa notícia é que está zerado o número de casos suspeitos, ou seja, não há pacientes aguardando resultado laboratorial neste momento.

Dois pacientes seguem internados no Hospital de Caridade: um homem, de 28 anos, em leito de UTI/Covid, e um paciente homem, de 61 anos, na Ala Covid.

Quanto à vacinação, 6.260 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Deste grupo, 3.400 pessoas já receberam também a segunda dose.

O drive-thru que vinha acontecendo nos sábados, neste dia 1º de maio está cancelado, pelo não recebimento das doses da vacina Coronavac/Butantan, que estão previstas para chegar na próxima semana. No entanto, está sendo organizado para a próxima semana um cronograma para a imunização das comorbidades, para não gerar filas e aglomerações, e tendo em vista que as doses não chegarão todas juntas.

Na segunda-feira, 3 de maio, podem procurar o CIAC/SUS das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h:

– Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos;

– Pacientes com doença renal que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos;

– Gestantes e puérperas com alguma comorbidade, maiores de 18 anos, mediante apresentação de atestado médico;

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos (trazer o cartão do benefício social para conferência);

Mais informações podem ser obtidas junto ao CIAC/SUS através do 3522-0436.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS (30 de ABRIL)

*Atendimentos: 22.690

*Hospitalizações: 2

*Casos negativos: 6.467

*Casos confirmados: 2.240

*Casos recuperados: 2.161

*Casos ativos: 29

*Óbitos: 50

*Aguardam resultado: 0

*Orientados ao Isolamento: 84

*Doses aplicadas: 1ª dose: 6.250 / 2ª dose: 3.400.

Casos positivos nas últimas 24 horas: 03

Feminino: 43 anos

Masculino: 04 e 61 anos

