Polícia apreende quase 500 kg de maconha dentro de caminhão em Cruz Alta; condutor é preso em flagrante

Um caminhoneiro foi preso em flagrante, neste domingo, 2 de maio, por suspeita de tráfico de drogas, em Cruz Alta, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 494 kg de maconha estavam escondidos dentro do veículo, que transportava móveis de bambu.

O indivíduo tem 39 anos e é natural do Paraná, estado no qual o veículo é registrado. O homem foi encaminhado à polícia judiciária local.

Uma equipe da PRF realizava ação de combate ao crime na BR-158. O serviço de inteligência da instituição informou sobre um caminhão Mercedes Benz, que estaria transportando drogas.

No momento da abordagem, os agentes encontraram os entorpecentes no interior do compartimento de carga, em meio aos móveis transportados.

O veículo, a carga e as drogas foram apreendidos.

Fonte: G1 – RS

