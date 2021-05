Dentro do Jogo: Vantagens, mas sem definições

Compartilhar Pin 0 Compart.

Grêmio e Juventude estão em vantagem nas semifinais do gauchão. Mas isso não significa que Inter e Caxias não têm condições de buscar a classificação.

Para os gremistas está mais tranquilo, venceu fora e decide em casa. Mas o Caxias mostrou que pode tentar medir forças contra o Grêmio, e leva consigo a vitória dentro da Arena na final do campeonato do ano passado.

A qualidade técnica tricolor é clara. A equipe já entendeu as mudanças feitas pelo técnico Tiago Nunes, mesmo que alguns fundamentos ainda terão que ser mais trabalhados.

Como a bola área, a equipe vem falhando e sofrendo gols. O Caxias chegou ao empate pelo alto depois da falha defensiva.

Em compensação do meio para a frente o tricolor esta mais eficaz, conseguindo construir jogadas de perigo, principalmente com Ferreira na individualidade ou distribuindo passes, sobretudo verticais. O Grêmio propôs o jogo, mesmo o Caxias empatando e equilibrando a partida, os tricolores estavam mais perto da vitória do que uma derrota.

Já o Inter está com uma pequena desvantagem, mas vai decidir em casa, onde nos últimos jogos teve suas melhores atuações. Se conseguir repeti-las tem condições de tirar a vantagem do Juventude e se garantir na final.

Porém com todo o cuidado e respeito com a equipe da serra que tem um bom time e que esta na série A brasileira. Teve méritos para conseguir vencer, tirou os espaços e a velocidade dos colorados, não os deixando sair com toques de pé em pé. Estava atento e aproveitou a falha da defesa para marcar o gol.

Faltou dinâmica no meio de campo do Inter, Edenilson a principal peça no setor teve uma atuação apagada. Não parecia o colorado das últimas goleadas e principalmente das atuações.

Em vantagem ou desvantagem nada definido. Nem Grêmio está garantido na final também como o Inter eliminado.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

