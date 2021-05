Colisão deixa duas vítimas fatais na BR-468 em Campo Novo

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos ocorreu no início da noite deste domingo, 2 de maio, no km 71 da BR-468, no interior de Campo Novo. Um dos motoristas morreu no local. O condutor do outro veículo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Caridade de Três Passos, mas não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito. As informações foram apuradas no local pela reportagem da Rádio Alto Uruguai.