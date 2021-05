Na sexta-feira, 30 de abril, policiais militares do 7º BPM flagraram aglomerações em descumprimento com as normas estabelecidas no decreto de distanciamento controlado em um bar da cidade.

No local haviam mais de 80 pessoas, sem utilização de máscaras, bem como proprietário e funcionários não utilizavam máscaras de proteção. O responsável do estabelecimento foi responsabilizado pelo descumprimento de medida sanitária.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A Brigada Militar alerta que apesar da flexibilização das bandeiras e os cuidados com proteção, evitando aglomerações permanecem.