Mundo supera 150 milhões de casos de coronavírus

Compartilhar Pin 0 Compart.



Mais de 150 milhões de pessoas no mundo foram infectadas pela Covid-19, de acordo com um balanço da AFP com base em dados oficiais dos países atualizados na manhã de sexta-feira, em um momento de explosão de novos casos, diários.

Oficialmente foram registrados 150.337.583 casos desde a detecção do vírus na China em dezembro de 2019, seis milhões deles em uma semana, em particular na Índia, país que nos últimos sete dias contabilizou 2,5 milhões de infectados.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O número de novos casos diários mais que dobrou desde meados de fevereiro. Após uma segunda onda de outubro a janeiro, o número caiu para um pouco mais de 350 mil caso por dia. Atualmente a média está em 821 mil infectados a cada 24 horas.

Índia e a explosão de casos



A aceleração se deve principalmente à explosão de casos na Índia (18.762.976), uma crise de saúde que pode ter origem na variante indiana do coronavírus, mas também em alguns comportamentos como o desrespeito às restrições sanitárias, destacou na quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número de 2,5 milhões de casos registrados em uma semana na Índia, o que representa a média de 357 mil por dia, é mais de 30 vezes superior ao balanço de meados de fevereiro, quando o país diagnosticava 11 mil novos casos diariamente.

Os países mais afetados pelo número total de casos são Estados Unidos (32.288.764), Índia (18.762.976) e Brasil (14.590.678). Em relação à população, os países mais atingidos são Montenegro (15.457 casos para cada 100 mil habitantes), República Tcheca (15.207) e Eslovênia (11.513).

Ásia



Com a onda de contágios na Índia, a Ásia é o continente que registra mais novos caso diários (392.267) e a região em que a pandemia tem a maior aceleração (+28% dos novos contágios detectados nos últimos sete dias em comparação com a semana anterior). A África (11.038 casos diários, +3%) é o outro continente com aumento de contágios.

Os números permanecem equilibrados na América Latina e Caribe (133.881 casos diários), enquanto estão em queda na Europa (184.007 casos diários, -18%) e nos Estados Unidos e Canadá (60.537, -12%).

Desde que o vírus foi detectado, mais de um terço dos casos foram contabilizados na Europa (50.213.426), o continente mais afetado. Em seguida aparecem Estados Unidos e Canadá (33.496.740 casos), América Latina e Caribe (28.688.240) e Ásia (25.594.773 casos). Quase 3,2 milhões de pessoas no mundo morreram de Covid-19.

Fonte: Correio do Povo

Curtir isso: Curtir Carregando...