Dentro do Jogo: Vitória tricolor que valeu seis pontos

Dentro do grupo Grêmio e Lanús são as camisas com mais força e com elenco para brigarem pela classificação na Sul-Americana.

Duas forças do futebol sul-americano que já decidiram Libertadores. O duelo entre as equipes podemos dizer que é o famoso jogo de seis pontos, vence e tira pontos de seu maior adversário.

O tricolor com mais toques do técnico Tiago Nunes, teve quase o domínio amplo da partida e poucos riscos correu.

Já comentei outras vezes que quando o meio de campo gremista funciona, a equipe joga bem. Neste duelo não foi diferente.

Um meio de campo participativo e criativo. Criando jogadas de qualidade com perigo.

O Grêmio teve volume, criação de jogadas com bons toques de bola e esteve mais presente no ataque.

Os argentinos até que ameaçaram uma reação, mas as boas mexidas feitas por Tiago Nunes reconduziram o tricolor para o jogo garantindo três pontos na Argentina.

Uma vitória convincente e muito importante que da uma pequena vantagem para os gremistas. Na prática só valeu três pontos, mas na teoria foram seis.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

