Covid-19: Rio Grande do Sul deve receber mais 400 mil doses de vacinas nesta sexta-feira

O Governo do Rio Grande do Sul ainda aguarda uma confirmação do Ministério da Saúde quanto à próxima remessa de vacinas contra a Covid-19. Entretanto, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), um lote com cerca de 400 mil doses deve chegar ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (31).

Ainda não há previsão de horário para o desembarque da carga – que, assim como a mais recente, deve ser composta, em maior parte, por doses na fórmula de Oxford/AstraZeneca, fabricadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). São esperadas 390 mil ampolas, frente a apenas 10 mil da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan.

A Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) conta com 7 mil doses do imunizante envasado pela estatal paulista. Somadas, as cargas representam 17 mil – número suficiente para atender apen

Relembre as remessas anteriores

Data Fórmulas Doses 18/01/2021 CoronaVac 341,8 mil 24/01/2021 Oxford/AstraZeneca 116 mil 25/01/2021 CoronaVac 53,4 mil 07/02/2021 CoronaVac 193,2 mil 24/02/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 219,2 mil 03/03/2021 CoronaVac 174,8 mil 09/03/2021 CoronaVac 187,8 mil 17/03/2021 CoronaVac 318,2 mil 20/03/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 322 mil 26/03/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 290 mil 02/04/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 645,1 mil 08/04/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 301,5 mil 15/04/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 441,5 mil 23/04/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 242,9 mil 29/04/2021 CoronaVac e Oxford/AstraZeneca 360,9 mil

as 6% das 263,4 mil pessoas que já estão com a 2ª dose em atraso, ou em vias de exceder a data limite, no Estado.

