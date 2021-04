Número de casos ativos de COVID-19 em Miraguaí sobem mais de 200%

Compartilhar Pin 0 Compart.



No início da noite desta quarta-feira, 28 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí atualizou seu Boletim Epidemiológico da Covid-19 e foi constatado um aumento de mais de 200% do número de casos ativos de Covid-19, saltando de 9 para 46 casos.

De acordo com os dados apresentados no boletim epidemiológico o município registra no momento 46 casos ativos de coronavírus, 03 hospitalizações, 01 na UTI e 02 em enfermaria, 08 óbitos, 13 pessoas aguardando resultados de teste.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Até o momento ocorreu 08 óbitos e foram confirmados 333 casos de coronavírus cujos 279 estão curados, sendo que foram realizados 1339 testes, sendo que 933 foram descartados.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Curtir isso: Curtir Carregando...