Governo do RS divulga cronograma para retorno das aulas presenciais na rede pública estadual

O governo do Rio Grande do Sul divulgou, na manhã desta quinta-feira (29), o cronograma para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual. O calendário era esperado desde a noite de terça-feira (27), quando o Piratini publicou decreto colocando todo o RS em bandeira vermelha e permitindo a retomada das aulas presenciais.

Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), as aulas na rede pública estadual serão no modelo híbrido: estudantes terão aulas presenciais nas escolas e também realizarão atividades remotamente.

A carga horária diária para o Ensino Fundamental deverá ser composta por três horas presenciais e uma hora remota. No Ensino Médio, a carga horária diária deverá ser de três horas presenciais e duas horas remotas.

As equipes diretivas das escolas estão autorizadas a receber seus professores e servidores para o encaminhamento de todas as ações voltadas ao retorno dos estudantes, seguindo os protocolos sanitários adotados na pandemia.

O calendário de retorno das aulas presenciais será gradual e escalonado, permitindo a volta dos estudantes ao ambiente escolar sem o risco de aglomeração.

Veja como ficou o cronograma:

Até 30/4 – Organização das escolas

3/5 – Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental

5/5 – 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

7/5 – Anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

10/5 – 1º ano do Ensino Médio

12/5 – 2º e 3º anos do Ensino Médio

13/5 – Ensino técnico e Curso Normal

Cronograma para escolas com somente Ensino Médio, escolas EJA e Neejas, escolas com somente educação profissional e escolas especiais

3/5 e 4/5 – Organização das escolas

5/5 – Aulas presenciais

Confira aqui as orientações do governo estadual sobre a volta às aulas.

Fonte: GauchaZH

