Aulas presenciais na rede municipal de Tenente Portela serão retomadas na próxima segunda-feira

Data foi estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. Retorno será gradual e protocolos sanitários precisam ser cumpridos.

Conforme o novo decreto publicado pelo Governo do Estado, na terça-feira dia, 27 de abril, o Rio Grande do Sul passou para a bandeira vermelha no Sistema de Distanciamento Controlado, o que possibilitou o retorno alternado das aulas de forma presencial. A partir dessa decisão, a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de Tenente Portela programou o retorno das atividades presenciais para a próxima segunda-feira, 3.

Confira as principais normas e orientações referentes ao retorno das atividades presencias das Escola do Município, conforme cartilha preparada pela SMECD:

1. Quais etapas da educação serão retomadas?

Todas as etapas da Rede Municipal retornarão às aulas presenciais alternadas: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano).

2. Horário de funcionamento das escolas?

Para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental os horários de atendimento nas escolas será: 7h30min às 11h30min e 13h às 17h

3. Como serão as aulas?

As escolas poderão receber os estudantes dependendo da capacidade das salas, respeitando as regras de distanciamento social de 1,5 metros entre os educandos, uso de EPIS e seguindo as orientações de higienização pessoal. Os alunos terão aulas presenciais em revezamento, alternado com divisão da turma quando necessário. E também aulas não presenciais com atividades impressas para desenvolver nos seus lares.

4. Como será feito o transporte escolar?

Serão realizadas todas as linhas do Transporte Escolar, com limite de 60% da capacidade nos veículos. É obrigatório o uso de máscara, a higienização das mãos com álcool gel e verificação da temperatura dos estudantes na entrada dos veículos.

5. É obrigatório o uso de máscara?

Sim. É obrigatório o uso de máscara o tempo todo, com exceção no momento do lanche. A escola fornecerá máscaras para alunos, professores e funcionários, caso não tiverem.

6. O retorno é obrigatório para os alunos?

Não. Nenhum aluno será obrigado a retornar à rotina das aulas presenciais. O aluno que não retornar terá aulas não presencial, através das atividades impressas. A decisão fica por conta dos pais ou responsáveis que firmarão compromisso com a escola através do Termo de Responsabilidade assinado pelas famílias.

7. Estudantes em grupo de risco retornarão às atividades presenciais?

Não. Estudantes em grupo de risco permanecerão com atividades não presenciais, conforme manifestação dos pais ou responsáveis por meio do Termo de Responsabilidade.

8. Como ficam as regras de convivência escolar?

A orientação é demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento social, no ambiente escolar, nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e em outros ambientes coletivos.

9. Os alunos sairão juntos para intervalos ou recreios?

As escolas devem estabelecer horários alternados de intervalo e recreio para que sejam evitadas aglomerações.

10. Como os alunos desenvolverão atividades esportivas na escola?

As aulas de Educação Física, bem como as demais atividades, devem seguir os protocolos sanitários e Distanciamento Controlado de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

11. O aluno poderá compartilhar materiais?

Não. Os materiais devem ser de uso individual de cada aluno e pedimos aos Pais ou Responsáveis, que orientem seus filhos para não compartilharem materiais escolares com colegas.

12. Quais as diretrizes para alunos da Educação Especial?

O atendimento aos estudantes da Educação Especial é o mesmo dos demais, porém, para o retorno das atividades presenciais, os cuidados com as medidas sanitárias devem ser redobrados. Será ofertado Atendimento Educacional Especializado (AEE) por agendamento com profissional qualificado.

13. Foram disponibilizados insumos às escolas para cumprirem os protocolos sanitários?

Sim. Todas as escolas receberam Equipamentos de Proteção Individuais (EPIS). Máscaras, álcool em gel, tapete de higienização, termômetros, entre outros.

14. Qual a distância a ser mantida entre as pessoas?

A distância mínima entre estudantes, professores e servidores é de 1,5 metros com máscara.

15. O que será feito se algum aluno ou servidor apresentarem sintomas de COVID-19 na escola?

Quando uma pessoa é identificada com sintomas de gripe no ambiente escolar, imediatamente será conduzida à Sala de Isolamento, local onde o estudante ou servidor aguardará separado dos demais. Se for um aluno será comunicado os pais ou responsáveis. O COE Local da escola irá notificar o COE Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde para que o caso seja avaliado.

