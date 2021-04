Presos assaltantes de motoboy em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Policiais Civis de Tenente Portela e Miraguaí prenderam o grupo envolvido no ROUBO(assalto) a um motoboy entregador de pizzas e seu patrão, ocorrido no dia 16 de abril em Tenente Portela.

Na ocasião um dos indivíduos ligou para um estabelecimento solicitando pizzas. O entregador e o proprietário do estabelecimento foram ao local indicado para a entrega, no cruzamento da rua Romário Rosa Lopes com a Av. Ceres, quando foram rendidos pelos três indivíduos que esperavam a entrega, os quais portavam arma branca e anunciaram o assalto. Foram subtraídas a motocicleta e as pizzas.

Durante a instrução do Inquérito Policial foram reunidos elementos de autoria. Diante disso, visando a manutenção da ordem pública, o delegado Roberto Fagundes Audino representou pela Prisão Preventiva dos autores, que foi decretada pelo Poder Judiciário na segunda 26.

Na tarde dessa terça feira, 27 de abril, a polícia civil empreendeu diligências para captura dos indivíduos, quando capturou dois deles, enquanto o outro, residente na zona rural, foi ao mato ao avistar a viatura, todavia se apresentou na manhã desta quarta na delegacia, acompanhado de Advogado. Todos são residentes em Tenente Portela.

Os indivíduos possuem entre 18 e 22 anos, um com diversas passagens por crimes contra o patrimônio e os demais sem antecedentes policiais como maiores de idade, o que não quer dizer que não tenham cometido outros crimes, pois o grupo está sendo investigado por outros roubos ocorridos recentemente em Tenente Portela, segundo a Polícia Civil.

Ressalta o delegado Audino que a Brigada Militar teve participação relevante na elucidação da autoria e na recuperação da motocicleta roubada.

