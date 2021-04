Dentro do Jogo: Recuperação em grande estilo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Recuperação era isso que o Internacional precisava contra o Deportivo Táchira no segundo jogo pela Libertadores.

Uma vitória simples e uma atuação que não rendesse mais preocupações já era o bastante. Mas o time de Miguel Ángel Ramírez fez ainda melhor, venceu com goleada e teve grande atuação, uma das melhores até agora.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Excelente desempenho coletivo e individual. E o maior mérito é de Ramírez que montou uma equipe agressiva e veloz.

Com a boa marcação do sistema defensivo o adversário pouco conseguiu chegar com perigo ao gol colorado.

Que foi criativo com vasto repertório jogava pelo meio, pelos lados, jogadas verticais com infiltrações. As triangulações pela esquerda e direita renderam boas chegadas ao ataque.

Um colorado mais criativo do que em outros jogos e que está cada vez mais entendo o que seu comandante deseja. Nem a expulsão de Palacios comprometeu o resultado.

Recuperação com uma atuação de muitos elogios, que só faltou a reestreia de Taison para ficar completa.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...