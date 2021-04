Bairros com as vistas mais incríveis de Porto Alegre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas opções para você aproveitar as melhores vistas da capital gaúcha.

Porto Alegre é realmente um verdadeiro cartão postal quando estamos falando das incríveis vistas que proporciona aos seus moradores. As suas ruas, bairros e prédios fazem da cidade um incrível lugar para aqueles que curtem um visual belo e um incrível horizonte para contemplar.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Entre os vários bairros nos quais você pode com certeza encontrar excelentes opções de moradia com vistas maravilhosas, no topo estão Praia de Belas e Moinhos de Vento. Confira a seguir detalhes sobre cada um deles.

Praia de Belas

Há muitas pessoas que dizem ser este um dos mais bonitos bairros do mundo. De fato, as melhores fotos de Porto Alegre podem ser tiradas daqui. A Praia de Belas traz para a sua orla muita gente para assistir e aplaudir o espetáculo que é este lugar.

Visto da sacada de um apartamento na Praia de Belas, por exemplo, é possível ver como o bairro se descortina de forma deslumbrantemente verde. De fato, viver perto do Guaíba garantirá a você e a toda a sua família um clima de férias todo dia.

Um dos pontos que você tem que conhecer na Praia de Belas é o Parque Marinha do Brasil, banhado por um rio e contornado por toda a extensão da sua orla por uma ciclovia, o que o convida a realmente viver ao máximo ao ar livre.

No Parque Marinha do Brasil, você encontrará uma área verde imensa, várias opções de esportes e de lazer para todas as pessoas. Aos fins de semana, a avenida Edvaldo Pereira Paiva é fechada e nela é criado um ambiente para o lazer em família.

No outro lado do bairro será possível ter acesso ao Shopping Praia de Belas, que dá à região uma estrutura ainda mais completa a envolver serviços, variadas opções gastronômicas, de comércio e de entretenimento. Junto ao shopping, tem ainda uma torre de salas comerciais pelas quais o pôr do sol pode ser visto do alto.

Em direção ao rio, o bairro Praia de Belas reúne ainda vários prédios públicos, como alguns prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, e ainda modernos empreendimentos comerciais e residenciais, edifícios estes que dão à região uma identidade única ainda maior.

Uma curiosidade é que existem várias versões para a origem do nome “Praia de Belas”. A mais difundida é que a denominação atribui-se ao antigo dono de uma propriedade rural que se localizava na área.

O dono desta chácara chamava-se Antônio de Belas. Por volta de 1840 foi construída uma estrada por ele que se tornou uma frequente passagem de pessoas que trabalhavam na comercialização de escravos.

Foi aí, portanto, que começou a aparecer apartamento na Praia de Belas, dando início ao interesse da população em criar uma região bonita o suficiente para usufruir da beleza do lago Guaíba.

Foi no ano de 1870, após a criação de um cais de pedra, que Porto Alegre começou a voltar os seus olhos para o bairro. O povo que morava na beira da estrada logo começou a aumentar de tamanho, o que tornou extremamente recomendada a sua expansão.

No ano de 1960, finalmente, que se concluiu o aterro do Guaíba e a partir daí nasceu a região, que se urbanizou de forma significativa com o passar do tempo, passando hoje a abrigar vários prédios e áreas verdes grandes e também de lazer.

Atualmente, Praia de Belas não só se transformou realmente em um bairro belíssimo, como é diferente dos outros pelos amplos espaços arborizados e a afetação de sua área, acima de tudo em relação a prédios comerciais e públicos.

O número de residências continua a ser um tanto limitado em comparação aos outros bairros de Porto Alegre, uma explicação para a sua baixa população – porém é bom saber que a procura continua sempre alta por moradias na área.

Bairro Moinhos de Vento

Da mesma forma que a capital da Argentina, Buenos Aires, acaba por ser um local um pouco diferente em cada bairro que você conhece por lá, Porto Alegre muda também muito de um lugar para o outro.

Nessas mudanças, cabe ao Moinhos de Vento, sem chance para competidores, o título de bairro de luxo da capital do Rio Grande do Sul. Cerveja, luxo e um café delicioso é o que você sempre poderá encontrar aqui, sem falar que não faltam opções de cobertura à venda no Moinhos de Vento.

No bairro existe a rua Padre Chagas, também considerada como a “Oscar Freire” de Porto Alegre. Para quem não sabe, a rua Oscar Freire é uma das mais conhecidas de São Paulo por abrigar dezenas de lojas de marcas mundiais.

Em Porto Alegre, a rua Padre Chagas é bem assim também, com as suas variadas lojas de marca e de gente chique, sendo considerada por muitos como até mais interessante que a própria Oscar Freire de São Paulo com as suas lojas regionais interessantes, choperias e inúmeros restaurantes e cafés.

Não podemos ainda deixar de citar o Parque Moinhos de Vento, que está entre os maiores e melhores parques da capital gaúcha. Conhecido também como “Parcão”, trata-se de um excelente local para correr, comer uma pipoca com os filhos à tarde e andar de bicicleta.

O parque ajuda igualmente a transformar a área em um lugar ainda mais bem localizado para que quer se mudar para Porto Alegre. No entanto, apesar de ser um lugar bastante simpático, não é considerado como um dos pontos turísticos mais visitados da cidade – outro motivo para visitar.

O Shopping Moinhos de Vento é mais um destaque. Considerado o mais luxuoso da capital gaúcha, é bem localizado (fica próximo à Rua Padre Chagas) e tem hotéis bons por perto como o Sheraton, bem do lado da principal entrada do shopping.

Para quem gosta de opções gourmet, no bairro também não faltam cafés, lanches e sobremesas com este renomado título. É evidente que são opções um pouco mais caras que as habituais, porém se é do seu gosto experimentar coisas de boa qualidade, vai gostar também de procurar cobertura à venda no Moinhos de Vento.

Se gostou deste artigo, siga-nos nas redes sociais para ter acesso a conteúdos tão interessantes quanto este!

Redator : Osvaldo Camargo

Curtir isso: Curtir Carregando...