Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza distribuição R$ 12 milhões em resultados a seus associados

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta terça-feira, 27 de abril, a Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou a distribuição de resultados referentes ao ano de 2020. Foram distribuídos mais de R$ 12 milhões entre os seus cerca de 60 mil associados.

Durante o dia, a Cooperativa depositou na conta dos associados o valor referente à divisão dos resultados, proporcional ao volume de suas operações realizadas do exercício de 2020. Esta decisão ocorreu de acordo com a deliberação dos próprios associados durante a Assembleia de Núcleos Digital, que ocorreu entre 15 e 17 de março.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Conforme a aprovação em Assembleia, as divisões do resultado foram creditadas 50% do valor em conta poupança e 50% em conta capital. Do total, 3 milhões já haviam sido pagos no mês de dezembro de 2020, referentes aos juros ao Capital Social.

A distribuição dos resultados é um diferencial ofertado aos associados das cooperativas do Sistema Sicredi, que incentivam o desenvolvimento social e econômico de todas as regiões onde atuam. Segundo o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Rizzardi, “o resultado gerado pela atuação cooperativa cria um círculo virtuoso de crescimento, trazendo desenvolvimento para a nossa região, pois gera negócios, empregos e faz com que o dinheiro circule aqui e seja investindo nas comunidades onde vivemos.”.

Os associados podem conferir o valor que receberam na distribuição consultando o extrato de sua conta poupança e conta capital através do Aplicativo ou Internet Banking.

Curtir isso: Curtir Carregando...