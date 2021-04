SC registra primeira temperatura negativa de 2021

Compartilhar Pin 0 Compart.

Santa Catarina registrou durante o amanhecer desta terça-feira, 27 de abril, a primeira temperatura negativa de 2021. Foi na cidade de Urupema, na Serra, onde a mínima chegou a -2,2 °C perto das 7h. Houve registro de geada. No Centro, o termômetro localizado na praça da cidade marcou 1ºC às 6h20 (veja as fotos mais abaixo).

O frio intenso atinge também as cidades vizinhas. Em Bom Jardim da Serra a temperatura chegou a 0,1ºC às 4h. Já em São Joaquim, na mesma região, a mínima registrada foi 1,3ºC às 6h.

As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram). O órgão monitora o tempo e clima no estado.

Apesar das temperaturas negativas na Serra, as demais regiões do Estado também amanheceram geladas. Em Maravilha, no Oeste, às 7h a mínima chegou a 3,3ºC. Em Ponte Serrada, na mesma região, o termômetro marcou 5,3ºC às 6h. Já em Caçador, a temperatura chegou a 2,6ºC às 7h.

Em Itajaí, no Litoral Norte, às 7h os termômetros marcaram 15,7ºC. Já em Criciúma, no Sul, a temperatura chegou a 9,7ºC.

Ao longo do dia, as temperaturas seguem amenas principalmente na Serra, Meio-Oeste e Oeste catarinense. Entre o final da manhã e início da tarde as temperaturas ficam agradáveis e podem passar dos 22ºC.

Nesta terça, o sol aparece e até predomina na maior parte das cidades. Pela manhã haverá maior nebulosidade no Norte e Vale do Itajaí. Segundo o meteorologista da NSC Leandro Puchalski, no Litoral Norte há chance de chuva fraca em áreas próximas dos morros.

Fonte: G1 – RS

